Sigue en directo el Real Madrid vs Atlético

No podía faltar el protagonismo de Mateu Lahoz , en esta ocasión por omisión, ya que los rojiblancos empezaron a frenar el juego del Madrid a base de fútbol duro , aunque no pitó nada. De hecho, Kroos estaba en el suelo cuando Benzema comandó una gran jugada blanca que casi culmina en el 2-0. El juego de los colchoneros derivó en piques y tensión entre los jugadores, y de hecho la primera parte acabó con un conato de bronca entre Koke y Vinícius , que tuvieron que ser separados, ante la connivencia de Mateu.

