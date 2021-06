Sigue en directo el Italia vs. Austria de los octavos de la Eurocopa

Italia buscará seguir con las buenas sensaciones que han dejado en esta Eurocopa y plantarse este sábado en los cuartos de final del torneo. La selección azzurra se ha erigido como una de las grandes favoritas : cuenta sus partidos por victorias y no ha encajado ni un solo tanto . En frente, la selección de Austria , que ha firmado una notable fase de grupos , aunque no pudo hacer nada contra el único rival de peso al que se ha enfrentado, Países Bajos. Liderados por David Alaba, buscarán ser la primera gran sorpresa de la Eurocopa y apear a los italianos.

You May Also Like