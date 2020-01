Sigue en directo el Ibiza vs. Barcelona de Copa del Rey

El FC Barcelona inaugura su participación en la Copa del Rey 2019/20 visitando al modesto Ibiza de Segunda División B . Los jugadores del Barça y Quique Setién , que afronta su segundo compromiso tras debutar con victoria ante el Granada, no se confían por la teórica superioridad de su equipo, aunque habrá rotaciones en el once azulgrana, empezando por las notables ausencias en la lista de convocados de Leo Messi , Gerard Piqué y Sergio Busquets por decisión técnica.

