Sigue en directo el homenaje a Kobe Bryant y su hija Gianna desde el Staples Center de Los Ángeles

El Staples Center de Los Ángeles se ha convertido este lunes en el lugar de peregrinación de todos los aficionados a la NBA que quieren dar su última despedida a Kobe Bryant y a su hija Gianna, además de los otros siete fallecidos en el trágico accidente del pasado 26 de enero.

Más de 20.000 asistentes rindieron un último tributo al legendario escolta, en una fecha elegida por su simbolismo: el 24 (dorsal de Bryant) de febrero (2, el dorsal de Gianna) de 2020 (20, las temporadas que estuvo en los Lakers). El lema elegido es elocuente: “Una celebración de la vida”.

Con unos minutos de retraso, empezó el homenaje con una emotiva interpretación de una de las canciones favoritas de Kobe interpretada por una amiga de la familia: Beyoncé. Un emocionante himno que, en sus palabras, era una de las canciones favoritas del exjugador, cuyo título además guarda un simbolismo evidente: ‘Heaven’. Después, una de las canciones más conocidas de la estrella estadounidense: ‘Halo’.

Nadie contuvo el llanto. Jugadores y amigos de Kobe, como Pau Gasol, vestido con un smoking, James Harden, Anthony Davis o Dwayne Wade, todos de negro riguroso y gafas de sol intentando tapar las lágrimas que inevitablemente corrían por sus mejillas, despidieron al amigo, compañero y rival, pero ejemplo de todos. También asistieron leyendas del baloncesto como Michael Jordan, Bill Russell o Kareem Abdul Jabbar, entre otras personalidades, pero también gente de otros deportes, como el nadador Michael Phelps.

El cómico Jimmy Kimmel, roto también por el dolor, intentó llevar el peso del memorial, pero el momento más emotivo fue la despedida de Vanessa Bryant, que leyó una emotiva carta:

La carta de Vanessa Bryant a Kobe y Gianna

“Gracias a todos por estar aquí. Significa mucho para nosotros. Lo primero, me gustaría agradecer a todos. El cariño y apoyo que hemos recibido de todos ha sido reconfortante. Gracias por vuestras oraciones. Me gustaría hablar de los dos, Kobe y ‘Gigi’, pero primero empezaré por mi pequeña”, empezó Vanessa, que tuvo que interrumpirse, rota por el dolor.

Gianna Bryant era un alma cariñosa. Me daba un beso cada día nada más levantarse, y nunca se iba sin darme un beso. Cuando se había ido y yo no me había dado cuenta, yo le escribía un mensaje para preguntarle y ella me contestaba: ‘Mamá, sí te he dado un beso, pero no te quería despertar’. Ella le encantaba hacer tartas, y le hizo una a Kobe que le hizo mucha ilusión. Gigi le encantaba ver shows de cocina conmigo y sus hermanas. Su sonrisa le llenaba la cara, y Kobe me decía que tenía mi carácter, mi sonrisa y mi fuego, me decía Kobe.

Era amable, cariñosa, pura y genuina, pero también competitiva como su padre. Tenía la habilidad de aprenderse una canción al escucharla dos veces. Era una increíble deportista: se le daba bien la gimnasia, el fútbol, el atletismo… Confiaba mucho en sí misma. En el colegio enseñaba baloncesto a los equipos de chicos. Le encantaba estar en familia, las tradiciones familiares y ver televisión con la familia. Gianna era muy inteligente: sabía leer y escribir mandarín, sabía español… Y jugaba muy bien al baloncesto.

Estaba deseando graduarse en 8º y entrar en el instituto con su hermana Natalia. Gianna siempre me hacía sentir muy orgullosa. Nunca fue egoísta. Fue una profesora, líder… Tenía mucho ‘swag’ desde pequeño. Daba muchos besos y abrazos. Y desde siempre me besaba, tenía los labios gordos como su padre. Nos queríamos mucho. Era muy enérgica. Nos agotaba a mí y a Natalia. Echo de menos sus besos, su sarcasmo, su inteligencia y su eterna sonrisa y luego risa.

Compartíamos mucho. Era mi arcoíris cada día. Echo de menos verla cada día. Era la hija más amorosa, hermana más cariñosa. A la pequeña le encantaba ir con ella al trampolín, y siempre iban con una sonrisa juntas. No veremos a Gigi con Natalia en el instituto. No podremos enseñarla a conducir. No podré decir lo bonita que está en su boda. No podré ver a mi hija en el altar, bailar con su padre o estar conmigo. Gianna hubiera sido una mamá alucinante, era muy maternal. Hubiera sido la mejor jugadora de la historia de la WNBA.

Ya luchaba por la igualdad en el deporte. Escribía sobre la desigualdad en los salarios en la WNBA y la NBA en el periódico del colegio, y quiero luchar por ello en su nombre. Era una hija y hermana amable, cariñosa, inteligente y amorosa. Tenía mucho que dar a este mundo. Capri, Natalia, Bianka y mamá te echarán de menos.

Ahora voy con mi compañero de vida, mi Kobe. Era la Mamba negra. Era mi coco, mi ‘Papi-chulo’. Yo era su ‘principesa’. Era mi todo. Nos conocimos cuando teníamos 17 años. Yo fui su primera novia, su amor, su esposa, su mejor amiga, su protectora. Kobe me amaba más de lo que yo hubiera pensado. Yo era fuego y él era hielo.

Habría hecho cualquier cosa por mí. Nadie me habría querido más que él. Era carismático, amable, adorable, romántico… Era muy romántico, más de lo que creéis. Cada año hacíamos viajes por San Valentín. Crecimos como si fuera una película. Nuestra historia fue un amor de película.

Tuvimos un gran matrimonio y criamos unas hijas maravillosas. Quería pasar tiempo con nosotros. El fin de semana siguiente quería que nos fuéramos solos nosotros. Quería que renováramos nuestros votos, que Natalia cogiera nuestras alianzas y recorriéramos el mundo juntos.

Kobe era el MVP de los padres. Nunca levantaba la tapa del WC, pero siempre decía lo que quería a sus hijas. Cuando Kobe aún estaba jugando y yo embarazada de Bianka, él iba a buscar a las niñas. Le enseñé que yo siempre iba a llegar a tiempo, no como cuando llegó una hora y 45 minutos tarde a buscarla. Era un padre maravilloso.

Les enseñaba canciones tontas, incluso en la ducha. Pasaba mucho tiempo con ellas, incluso aunque cuando no tenía. Le encantaba llevárlas al parque. La última vez, la tarde antes de que murieran. Les encantaba ver películas juntos, como la última de Star Wars o de Harry Potter. Hacían maratones. Una vez le reté a que iba a llegar a tiempo para un partido y si no, tendría que anotar 81 puntos en un partido. Y lo hizo.

Le hubiera gustado entrenar a Gianna, y quería hacer que Natalia jugara más. Estaba convencido de que Gianna iba a ser una gran jugadora, por su visión de juego. Quería que Bianka y Capri jugaran también. No tendrán a su padre y su hermana, y no lo entienden.

No va a estar para acompañarme a la guardería, a los médicos o ver crecer a sus hijas. Pero me encargaré de enseñarle lo que fue su padre, sus valores y les mostraré todas las lecciones que dejó. Gigi tenía una gran capacidad para expresar por escrito lo que sentía. Ambos eran listos, alegres y llenos de vida. Les encantaba estar juntos.

Dios sabe que estaban destinados a estar juntos. Tendrían que haber llegado juntos a casa. Cariño, te has llevado a ‘Gigi’, me quedo con ‘Bibi’ y ‘Coco’. Os echo de menos, ‘Bubu’ y ‘Gigi’. Que Dios os guarde, y esperadme para cuando nos volvamos a ver. Os quiero por siempre, mami”.

El mismísimo Michael Jordan fue el encargado de ayudar a Vanessa a bajarse del estrado, entre un estruendoso aplauso de los presentes.