Sigue en directo el Getafe vs Real Madrid

El Getafe recibe este sábado al Real Madrid con un Coliseum lleno hasta la bandera. Derbi madrileño para estrenar el año en un partido que no será fácil para ninguno de los dos. Los de Bordalás, en estado de gracia esta temporada, lucharán para no descolgarse de los puestos europeos, tras acabar 2019 en el meollo de la pelea.

