Sigue en directo el FC Barcelona vs. Real Madrid, el Clásico

Sin embargo, fue el Real Madrid quien volvió a adelantarse. Fue de penalti, con VAR incluido, por un agarrón de Jordi Alba a Sergio Ramos . El camero no falló desde el punto de once metros

El arranque del partido fue frenético. Tanto, que Fede Valverde tardó menos de cinco minutos en adelantar al Real Madrid, tras superar a una zaga blaugrana que no supo leer su desmarque y que se plantó delante de Neto -Ter Stegen ha sido la gran ausencia culé, lesionado- para hacer el 1-0. El Barça reaccionó al instante: Jordi Alba le ganó la carrera a un dócil Nacho , puso el balón al área y Ansu Fati no perdonó ante Courtois . Apenas se habían cumplido 10 minutos de encuentro.

You May Also Like