Sigue en directo el Eslovaquia vs. España de la Eurocopa 2020

Todo o nada. España se la juega en la Eurocopa , después de dos pobres empates que han elevado el último partido de la fase de grupos del torneo a la categoría de final. Entre dudas y críticas, Luis Enrique es consciente de que el equipo tiene que dar un golpe sobre la mesa, para lo cual meterá varios cambios en el once: no vale lo ya visto. Una victoria les clasifica; un empate también si Polonia gana a Suecia y una derrota confirma la hecatombe. El Suecia – Polonia será clave.

