Sigue en directo el Celta vs Barça

No suele ser Balaídos un estadio fácil para el Barça -su última victoria fue en abril 2015 por la mínima con un tanto de Mathieu-, y, aunque los locales no tendrán el aliento de sus aficionados , a eso hay que añadirle que se encontrará con el mejor Celta del campeonato, apoyado en una notable mejoría defensiva y en el liderazgo del exblaugrana Rafinha Alcántara.

