Sigue en directo el Cádiz vs. Barcelona

El Barça visita el estadio anteriormente conocido como Ramón de Carranza con la intención de mantener la buena tónica vista en los últimos dos encuentros y no complicarse la vida. Con Messi de nuevo en el once, para evitar sustos, los de Koeman se las verán con un Cádiz con ganas de sacar petróleo de las dudas que puede tener el equipo. Álvaro Cervera , el técnico, ha recibido la cautelar de su sanción y estará en el banquillo.

