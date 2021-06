Sigue en directo el Bélgica vs. Rusia de la Eurocopa

Las selecciones de Bélgica y Rusia cerrarán esta dramática jornada de sábado, con el susto de Christian Eriksen, en busca de devolver la alegría a la fiesta europea del fútbol que es la Eurocopa. Los diablos rojos querrán demostrar por qué están entre los favoritos para llevarse al título, pese a que en su debut no cuenten ni con De Bruyne ni con Hazard . Por su parte, los rusos cosechar sus primeros puntos para no ir apurados en el resto de fase de grupos.

