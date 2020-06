Sigue en directo el Athletic vs. Mallorca

Los de Vicente Moreno no tienen posibilidad de pensar en nada que no sea sumar de tres en tres. Lo apretadísimo que está todo entre los últimos clasificados hace que una derrota pueda ser determinante, así como una victoria. Tres derrotas y un empate son un bagaje demasiado pobre a estas alturas de temporada, pero las rotaciones se harán con cabeza. Kubo y el ‘Cucho’ repetirán arriba. ¿Volverá a salir el joven Luka Romero ?

