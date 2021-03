Sigue el revolú con la construcción del estadio Roberto Mariano Bula en Colón

“No entiendo cómo se le asignaba durante el pasado gobierno tres proyectos a una sola empresa y parece que esa fue la tónica, ya que nos encontramos con muchas situaciones iguales, en el Topo Castillo de Santiago, tiene un área deportiva en Bocas del Toro, otra en Volcán, un gimnasio deportivo en Chitré y 20 canchas sintéticas en el circuito 6-2 , todo esos proyectos fueron entregadas a una empresa y no cumplieron con las 20 canchas, el de Chitré y el de Volcán, están paralizados desde hace dos años, la pregunta es por qué darle a una empresa todo y no haberlas licitado y dársela a varias empresa, hoy no tuviéramos todos esos proyectos paralizados, dos y tres empresas fueron las beneficiadas con todos los proyectos durante el pasado gobierno”, puntualizó.

