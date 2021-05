Sigue el Real Madrid vs. Osasuna en directo

El Real Madrid recibe a Osasuna en el último partido del sábado con toda la presión en su tejado en su carrera por el título, después de la milagrosa victoria del Atlético en Elche. Los de Zidane no han conseguido recuperar a Ramos para este encuentro y además han perdido a Carvajal, pero si algo han dejado claro esta temporada es que las lesiones no les quitarán la ambición . En frente, el renacido conjunto rojillo que ya ha olvidado el fantasma del descenso y una victoria les puede dar alas para soñar con Europa .

