Sigue el #problema…El Chombo explica por qué Daddy Yankee se disparó en el pie

El Chombo aplaude el hecho de que la canción fue producida por panameños y que es buena la unión musical, pero mencionó que este no era el momento de sacar la plena y que lo que sacó no es lo que se discute, y considera que ellos mismos se dispararon en el pie.

Bueno, El Chombo fue claro y dijo que él asume que el mánager de Daddy Yankee , Pina utilizó la lógica de montarse en la controversia y sacar un tema nuevo, de esos sacados de baúl, pero no le funcionó, pues simplemente con una sola canción no se puede revivir un género musical, y que además esa plena no es reguetón del duro, del que se habla y se discute.

Oye, sigue el #problema de que si murió o no el reguetón y para El Chombo, Daddy Yankee, no revivió nada con su nueva plena “Problema”, producida por los panameños BK y Dímelo Flow.

