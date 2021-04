Sigue el FC Barcelona vs. Getafe en directo

El FC Barcelona sigue en su persecución al liderato de la tabla y, tras su derrota en el Clásico, su último duelo en LaLiga, quieren volver a sumar de tres en tres contra en el Camp Nou para seguir dependiendo de sí mismos para erigirse campeones. En frente tendrán a un Getafe que no pasa por su mejor momento, coqueteando desde hace varias jornadas con los puestos de descenso . Una victoria, pese a que no les haría ganar posiciones, si les daría aire en la clasificación, además de un chute de moral necesario en el sur de la capital.

