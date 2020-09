Sigue el combate contra el incendio en petrolero de bandera panameña frente a Sri Lanka

Con pabellón panameño, el New Diamond es propiedad de una empresa registrada en Liberia, Porto Emporios Shipping Ing., pero es administrado por el armador griego New Shippping Limited, de acuerdo con la Armada esrilanquesa.

Sin embargo, según los expertos de los equipos de socorro, por ahora no hay indicios de una fuga de hidrocarburos del New Diamond , que también lleva en sus bodegas 1.700 toneladas de diésel para alimentar sus máquinas.

You May Also Like