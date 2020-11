Sigue activo el proceso contra cinco jóvenes que protestaron

“Lo valoramos positivamente. Esto fortalece la democracia de nuestro país, (…)”, dijo el periodista de La Estrella de Panamá ayer cuando salía del Juzgado de Paz de Bella Vista, donde fue citado a una audiencia a las 9:00 a.m., pero el acto no se concretó tras el retiro de los cargos.

You May Also Like