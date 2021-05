Muchos achacan el cambio en los premios a las quejas de The Weeknd. Sin embargo, el jefe adjunto de los Grammy, Harvey Mason Jr., declaró también a Variety que la idea de cambiar el modo de nominar venía gestándose hacía unos meses , antes de que The Weeknd les atacara públicamente.

En otra entrevista para The New York Times afirmó que este cambio en la organización de los Grammy es “un movimiento positivo para el futuro” y que “dará a la comunidad de artistas el respeto que merece con un proceso de votación transparente”.

El cantante se muestra desconfiado y declaró abiertamente: “Sigo sin estar interesado en formar parte de los Grammy , especialmente con su propia admisión de corrupción durante todas estas décadas. No me presentaré en el futuro”.

The Weeknd ha sido uno de los artistas que más ha criticado a la organización de los premios, tachándolos en varias ocasiones de corruptos . A pesar del éxito de su último álbum, After Hours, y de su canción Blinding Lights, la más reproducida de 2020, el cantante no estuvo incluido entre las nominaciones de la última edición de los Grammy.

