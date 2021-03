‘Sigo en contra de la reelección perpetua’: Eduardo Flores

“Creo que los rectores no deberían tener más de una oportunidad… Más de ese tiempo es nocivo para la institución”, apuntó, al tiempo que anunció que si no gana esta vez, no volverá a buscar ese cargo, que ejerce desde septiembre de 2016.

Flores, quien lidera la nómina “Alianza para la consolidación académica”, dijo que no ha cambiado de opinión y que sigue en contra de la reelección, pero de la “reelección perpetua”. Dijo que él intentó en un congreso universitario cambiar la norma para impedir la reelección por más de un periodo, pero “lamentablemente” su iniciativa no prosperó.

