Signos y señales de alerta en el desarrollo psicomotor de los niños

Cuando lleguen los 12 meses conviene advertir si hay falta de imitación de gestos o no se comprenden las prohibiciones . Ya a los 18 meses, si no se realiza el juego imitativo, conviene pedir ayuda. Esta es una advertencia de que hay un retraso en el desarrollo psicomotor que debe resolverse lo antes posible.

La Asociación Vasca de Pediatría de Atención Primaria (AVPAP) resume algunos de los signos de alarma motores más significativos. La falta de control de la posición de la cabeza a los 4 meses, incapacidad para mantenerse sentado, ausencia de desplazamiento autónomo a los 10 meses o no coger objetos a partir de los 5 meses son signos que no se deben pasar por alto.

You May Also Like