Signos de preocupación ante los ronquidos, ¿cuándo debemos consultar al médico?

Ya cuando los ronquidos no permiten llevar a cabo un descanso normal o afecta a otros miembros de la familia, e recomendable cambiar algunos hábitos como, por ejemplo, adelgazar si el ronquido está causado por el sobrepeso, dejar a un lado el alcohol o el tabaco, tratar de no dormir bocarriba o realizar ejercicio de forma frecuente. Todo ello ayuda a disminuir la frecuencia e intensidad de los ronquidos.

Normalmente, si la frecuencia y la intensidad de los ronquidos no son exagerados, no suele causar problemas mayores ni requerir de tratamiento. Sin embargo, algunas personas presentan potentes ronquidos, que pueden afectar al descanso personal y familiar, alterando el sueño y dando lugar a otros problemas.

You May Also Like