signos de esta enfermedad neurodegenerativa que sigue sin tratamiento curativo eficaz

Además, “es una enfermedad que conlleva una gran carga de discapacidad y dependencia”, añaden en la SEN. No solo tiene asociada una grave degeneración muscular, sino también problemas neuropsicológicos y una disfunción disejecutiva. No tiene cura, pero existen una serie de tratamientos que pueden prolongar la calidad de vida de la persona que sufre ELA y que tienen como objetivo reducir los calambres musculares, la fatiga o el dolor.

