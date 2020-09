Siete trucos para renovar la decoración del salón con muy poco presupuesto

El Do It Yourself (DIY) al poder. Ha llegado el momento de sacar nuestra vena más imaginativa y de aprovechar cualquier material para crear elementos únicos de decoración : quizás construyendo una mesa hecha con un tambor de lavadora y un cristal o un sofá de palés cubierto con cojines cuadrados, lijando y pintando una vieja vitrina o unas sillas, creando una estantería con materiales reciclados como tablas y cuerdas o superponiendo cajas, o incluso, si somos muy manitas, tejiendo un tapiz.

