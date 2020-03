Siete regalos para emocionar a un padre friki el próximo 19 de marzo

Otro año más que se te echa encima el Día del Padre y aún no has pensando en el regalo que vas a hacerle al tuyo. Tiene de todo y ya no sabes qué hacer para ser original, pero, de repente, se te enciende la bombilla: tu progenitor es un gran amante de las series y películas. Si es de esos que dicen constantemente “yo soy tu padre”, de los que no pueden resistirse a un buen producto de merchandising y o de esos que son felices cuando vuelven a echar (por decimoquinta vez en el año) alguna película de sus sagas favoritas, estamos ante un auténtico friki. Así que no esperes hasta el próximo 25 de mayo, jornada en la que se celebra el Día del Orgullo Friki, para obsequiar a tu padre con un regalo con el que se va a emocionar.

Bata Jedi

Bata Jedi, ‘Star Wars’. Amazon

“Si un Jedi tu padre querer ser, esta bata él deber tener”. Y es que no hay nada como una bata mullida en la que resguardarse durante los fríos días de invierno. ¿Te imaginas la felicidad de tu padre al llevarla puesta?

Tostadora Darth Vader

Tostadora Darth Vader. Amazon

Lo mejor es que la fuerza nos acompañe desde primera hora de la mañana y, para ello, hay que desayunar con energía. Además, y para que tu tostada no pase al lado oscuro, este pequeño electrodoméstico dispone de un termostato manual y automático. Permite tostar pan, gofres y hasta bocadillos. Si lo prefieres, también puedes optar por el diseño de la Estrella de la muerte.

Delantales frikis

Delantal ‘Star Wars’. Amazon

Y si tu padre es un amante de la cocina y solo sale de ella para disfrutar de su película favorita, los delantales frikis y temáticos son la mejor opción. De Star Wars hay un sinfín de modelos para elegir: la versión “yo soy tu chef”, la del cuerpo de un soldado de asalto o de R2D2. “El señor de los hornillos” o el “dinner is coming”, de Juego de Tronos, son otros de los que más triunfan.

Puzle del Trono de Hierro en 3D

Puzle del Trono de Hierro en 3D. Amazon

Que todo el mundo quiera sentarse en el Trono de Hierro no es ninguna sorpresa (hay que recordar la histeria que se creó cuando escondieron seis réplicas por el mundo), pero muy pocos pueden tenerlo en casa. Este puzle en 3D, elaborado con piezas de madera, es un gran pasatiempo, a la vez que un elemento decorativo especial para los seguidores de Juego de tronos.

Para los nostálgicos: reloj Nintendo

Reloj Nintendo. Amazon

A los padres frikis, pero nostálgicos, se les saltarán las lágrimas con este reloj que recrea la mítica Game Boy de Nintendo. Además, cuando suena la alarma, se puede escuchar la melodía oficial de Super Mario Land. También se emocionarán si reciben una reproducción en miniatura de una máquina retro de arcade.

Un funko para cada padre friki

Funko Capitán América. Amazon

Los muñecos cabezones de Funko Pop! han llegado para quedarse y es que estas figuras que caricaturizan a diferentes personajes son todo un tesoro entre los más frikis. De Los vengadores, Star Wars, Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, Pokémon, los personajes de Disney… El catálogo es infinito.

Carcassonne, versión ‘Star Wars’

Carcassone, versión ‘Star Wars’. Amazon

Aquellos amantes de los juegos de mesa (otro sector de frikis en potencia), seguro que habrán oído hablar del Carcassone. Esta versión traslada el juego de los castillos a la galaxia de Star Wars.

