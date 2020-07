Siete opciones para cuidar tu salud durante las vacaciones sin salir de España

Para los que busquen relajarse y desconectar, en general, no sólo existe el yoga, también existe programas de relajación destinados a, en unos días, librarte de estrés acumulado durante los meses de trabajo y a mejorar la calidad de vida a través de hábitos saludables, meditación, técnicas de coaching, ejercicio, una alimentación equilibrada, etc.

En la actualidad ya existen pocos hoteles, sobre todos si son de reciente construcción, en los que no exista gimnasio, spa o piscina. Sin embargo, un hotel saludable es mucho más que eso, es un hotel en el que, además todo lo anterior, ofrece multitud de servicios enfocados a cuidar la salud y el bienestar físico y psicológico de sus clientes, como rutas para correr y disfrutar la naturaleza, varios deportes, yoga y meditación al aire libre e incluso menús personalizados que incluyen recetas para adelgazar, vegetarianas, sin gluten, para deportistas, con servicios de fisioterapia, medicinas alternativas, etc.

A caballo entre los simples spas y los balnearios encontramos los centros de talasoterapia, en los que se utiliza las propiedades del agua marina y todo lo que la rodea con fines terapéuticos y de bienestar. En estos centros se puede encontrar terapia a basadas en el agua fresca del mar, la arena, las algas, el lodo y el aire marino, terapias a las que se les atribuyen beneficios para la salud de la piel, las defensas, respiratorias, mentales, digestivo, nervioso, etc. Además, en ellos se ofrecen menús saludables, dietas especiales, etc.

No se debe confundir con el turismo de salud, un turismo en el que las personas con algún tipo de problema de salud viajan a un determinado destino para tratar ese problema, realizarse una operación mientras están de vacaciones, etc.

