Siete objetos de culto que todo seguidor de ‘Los Simpson’ querría tener en su Día Mundial

Tres décadas a sus espaldas, más de 600 capítulos, frases que pasarán a la historia de la televisión y, también, un número incontable de veces que has disfrutado de las aventuras de la familia más famosa de la televisión (reconócelo, ¡hay episodios que te sabes de memoria!). Los Simpson, que llevan haciéndonos reír desde 1989, conmemoran cada 19 de abril su Día Mundial, una efeméride que se celebró por primera vez en 2017, cuando los índices de audiencia de esta producción y las generaciones que habían crecido con ella ese contaban por miles.

Aun así, y a pesar de haber visto gran parte de los episodios que llevan años acompañándonos a la hora de comer, hay unas cuantas cosas que todavía no sabemos de la familia de dibujos animados más popular de la televisión. Quizá, por ello, son muchos los que no han querido renunciar a descubrirlas por sí mismos aprovechando su aniversario y se han suscrito a Disney+ para investigar, en sesiones maratonianas que escandalizarían a muchos, el primer corto protagonizado por Maggie Simpson, las colecciones temáticas que han preparado o, directamente, empezar una tesis que abarque desde el capítulo hasta el 678.

Por ello, además de dejar huella en nuestro vocabulario (¿quién no ha dicho aquello de “multiplícate por cero”?), los personajes creados por Matt Groening también se han hecho hueco en nuestras estanterías y es que no hay fanático que se precie que no cuente con algún objeto de culto entre sus posesiones. Y, si no lo tienes, ya va siendo hora de hacerse con unos cuantos. Para ayudarte en esta misión, hemos buceado entre el amplio catálogo de Amazon para seleccionar algunos de los artículos más emblemáticos de Springfield que vas a querer añadir ya a tu colección. ¿Se te ocurre mejor forma de celebrar este día Mundial?

Un Funko de Radiactivo Man

Radiactivo Man. Amazon

Una hucha de Cervezas Duff

Hucha Duff. Amazon

Homer Simpson, ¡hasta en los pies!

Calcetines de Homer Simpson. Amazon

Fiel a Ralph (Wiggum) Lauren

Camiseta de Ralph Wiggum. Amazon

Un puzzle no apto para impacientes

Puzzle de ‘Los Simpson’. Amazon

¿Quieres desayunar como Homer?

Taza de rosquilla. Amazon

Para auténticos seguidores y coleccionistas: un ajedrez

Ajedrez de ‘Los Simpson’. Amazon

