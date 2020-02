Aunque Lodi, una localidad de 45.200 habitantes, no se encuentra entre las once a las que se les ha aplicado la cuarentena y se prohíbe la entrada y salida, “todo está cerrado” y “se ha recomendado no hacer vida social”. Llevan metidos en casa desde el viernes cuando se supo que una persona de la cercana Codogno, un hombre de 38 años, estaba infectado del virus COVID-19 y había numerosos casos positivos.

