siete coches de lujo de valor incalculable

La ostentación de Floyd Mayweather no tiene límites. El boxeador nunca ha tenido problemas en mostrar el lujo que le rodea en su día a día y le encanta presumir de sus más de mil millones de dólares de patrimonio. Sí, mil millones.





Normal que sea todo un maestro cuando se trata de estar a la última y mostrar sus adquisiciones más recientes. Floyd Mayweather hace con su dinero lo que quiere. “El hecho de que hable de dinero no me convierte en una mala persona. Me gusta tener las cosas buenas de la vida. El dinero no me hace a mí, yo hago el dinero”, se viene arriba Mayweather. “El dinero nos ha permitido tener las mejores cosas de la vida, así que podemos viajar y divertirnos, vivir la vida y experimentar cosas diferentes. Cuando eres capaz de ganar mucho dinero, puedes hacer esas cosas”, explicó en el podcast Disruptive Entrepreneur.

Los lujos de Floyd han crecido recientemente y el boxeador publicó en sus redes sociales sus últimas adquisiciones en forma de siete coches de lujo, que muestra orgulloso en su mansión de 18 millones de dólares. “Siete juguetes para los siete días de la semana. Ocho personas de seguridad armadas las 24 horas del día… ¿Por qué no?”, publicó.

Hablamos de dos Rolls-Royce, un Lamborghini, un Ferrari, un Range Rover, un Bentley y un Maybach. La suma total del precio de estos vehículos es prácticamente incalculable.