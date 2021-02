Siete años, una historia de éxito

Hoy, me permito mirar hacia atrás con orgullo y mirar al futuro con optimismo y me digo a mi misma: ¡misión cumplida! ¡Solo tenemos que proponemos algo, buscar la oportunidad, ponerle corazón, esfuerzo y dedicación, y lograremos hacer realidad nuestros sueños!

Aquella Comisión conformada por solo cuatro mujeres, no tardó en agrupar a representantes de más de diez empresas insignes de diversos sectores (calzado, ropa, artículos de uso y aseo personal, medicamentos, dispositivos médicos, bebidas y logística) sino que además, hoy 7 años después, cuenta con el apoyo y participación activa de gremios tan importantes como la Cámara Americana (PANAMCHAM), Cámara Franco Panameña, Cámara Alemana (AHK), Cámara Británica, Cámara Holandesa, Asociación de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Business Alliance Software for Secure Commerce (BASC), Crime Stoper, Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (FEDEFARMA) y la Cámara de Comercio de Colón, representadas por hombres y mujeres que tenemos en común el deseo de contribuir a hacer de Panamá un país con menor contrabando, falsificación y piratería, convirtiéndonos así en la Alianza contra el comercio ilícito (ACCI).

La primera reunión formal de dicha Comisión se realizó el 15 de enero de 2014. A las cuatro nos preocupaba ver nuestro país, sumido en noticias de aumento de contrabando, de uso del país como tránsito de mercancía falsificada, de autoridades, funcionarios, periodistas, empresarios, usuarios y consumidores que no veían nada mayormente grave en adquirir productos de este tipo y que, incluso, expresaban públicamente frases como “al menos está trabajando ese muchacho que vende CD pirateados en el semáforo” o, “la camiseta falsificada de la selección es mucho más barata en la calle y no afecta a nadie que yo me ahorre ese dinero del almacén X” o, “el aumento de impuestos es lo que hará que disminuya el consumo de cigarrillos”.

