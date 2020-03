‘Siento que ya he derrotado esta enfermedad’, aseguró David Saied, el director de la UAF

Aunque no mencionó que tipo de enfermedad tiene, por el contexto de sus mensajes y el tono de los comentarios de sus seguidores, todo indica que se trata del nuevo coronavirus. De hecho, varios de sus seguidores le desearon pronta mejoría, y le formularon algunas preguntas. Uno de ellos le consultó: ¿Por qué dices por segunda vez? , Saied le respondió: “Porque el 2 de marzo me sentí bien y luego tuve recaída; pero yo no sabía qué tenía, pensaba que era un simple trancazo”.

El economista David Saied, director de la Unidad de Análisis Financiera (UAF), se refirió a su condición de salud en su cuenta de Twitter. “ En las últimas horas siento que ya he derrotado a esta enfermedad, por segunda vez. Pero hay que esperar. Me siento mucho mejor y se que voy a salir bien, y mi esposa también. Si todo sigue así pido prueba en 2 días a ver si salgo negativo ”, manifestó.

You May Also Like