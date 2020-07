¿Sientes fobia al calor? Estos son los síntomas y el tratamiento para la termofobia

Este trastorno emocional puede afectar a la calidad de vida de la persona que lo padece y a su rutina diaria. Pero, ¿qué se considera una fobia? “Cuando este miedo se da ante situaciones u objetos que no suponen un peligro real ni tampoco es evolutivo, entonces nos encontramos ante un miedo que ya no es adaptativo y es lo que denominamos fobia”, destacan en la Clínica Universidad de Navarra (CUN).

You May Also Like