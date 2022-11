“Siempre pensé que moriría joven como Kurt Cobain o Amy Winehouse, por eso me di prisa por dejar un buen legado”

Omar Montes aparca por un momento la música urbana. También el autotune. Ha estado casi dos años haciendo un fuerte trabajo de introspección e inspiración desde su raíz y, rodeado de grandes músicos, y artistas de la talla de Malú, Farruko, Estrella Morente o C. Tangana, ha dado forma a un sorprendente proyecto de flamenco desde una nueva perspectiva actualizada por él mismo. Este miércoles actúa en el Mundial de Qatar. “Voy porque me ha llamado mi selección”, se defiende.

¿Dónde se escondía este Omar? ¿Por qué no lo ha sacado antes?Al final, todo esto (se refiere a la industria musical) es una corriente, y para poder engancharte a ella y obtener algo de beneficio tienes que seguir los patrones. Lo que se estaba llevando era el reguetón, así que no podía ponerme yo a hacer bulerías si no tenía un altavoz. Ahora que lo tengo y he conseguido hacerme famoso a base de pegarlo con reguetones y de mucho esfuerzo, de sudar la camiseta, ahora sí está bien hecho que yo lance un disco puro, con mis bulerías, mis fandangos o mis sevillanas. Porque ahora tengo un buen altavoz y, haga lo que haga, me lo van a escuchar. Y, si puedo ayudar a que el flamenco se escuche en el mundo entero, lo voy a hacer. Pero antes no tenía ese poder, todo lo que hubiese hecho habría caído en saco roto.

¿Cree que ha dado un golpe sobre la mesa de cara a desterrar prejuicios sobre usted?Sí. Cien por cien. Estoy muy contento con el resultado. Con este disco se van a romper todos los esquemas.

Ya sabe que la música, a veces, es muy purista. ¿Le da miedo las críticas, incluso viniendo de gente, seguramente, que ni escuche el disco?¡He metido a todos los puristas! En el disco están desde Estrella Morente hasta Farruko, La Tana o Malú. Todos los más puros del flamenco están. Ya me he cerciorado de que no me puedan dar mucho, porque están ahí todos los grandes, que me avalan. Y si me avalan ellos, a ver quién me dice a mí que eso no mola.

La colaboración con Malú ha sido la que más ha sorprendido.Es una colaboración muy cool, Malú está a tope en este tema. Los que no estuvieran enamorados de ella, que es raro, lo van a hacer ahora, porque con este tema he conseguido traer a la Malú de los 2000, a la más pura en esencia. Creo que este tema va a dar mucho que hablar, porque es verdad que es una colaboración muy random, pero, a la vez, suena bien y es muy flamenquita y fresquita.

¿Antes había más recelo en esto de las colaboraciones entre artistas?En mi caso, la gente va a flipar. Dirán: ‘¿qué hace Omar metiendo a todos los números uno?’. Pues trabajando mucho, haciendo las cosas bien y con amor, cariño y respeto. Así es como se consigue todo.

¿Ha dicho adiós al autotune para siempre o solo en este proyecto?Este ha sido solo un proyecto, porque, al final, la cabra siempre tira al monte.

Si le dicen que no se parece al Omar de antes, ¿es halago o ataque?¡Es un halago-ataque! (ríe).

En ese trabajo de introspección, ¿qué ha encontrado?Al Omar más underground de todos los ‘Omares’, al Omar del bajo mundo. He sacado todas mis historias a relucir y las he conseguido contar de una forma que mola, para que el disco llegue a buen puerto.

Lo que está claro es que no olvida sus raíces.Esa es cien por cien la esencia de Omar Montes.

Aun así, la fama y el éxito le han cambiado.Yo sigo siempre con los míos, en el barrio. Me podían haber cambiado más de lo que lo han hecho. Me han cambiado en el sentido de que, cuando voy al cine, en vez de dar una patada y colarnos, ahora invito a todos. Si vamos veinte, pues invito a los veinte, y todos comen perritos calientes y palomitas. Las últimas veces me he gastado hasta 500 euros en el cine. No tenía ni 5 euros para pagarme una entrada y ahora me gasto 500. Si hasta me inventé un truco para que todo mi barrio entrara sin pagar en el cine. Ahora no hace falta. Me ha cambiado en eso, que ahora no miro el dinero. No es que lo mirara antes, pero como no lo tenía…

Omar Montes. JORGE PARÍS

¿Cómo consiguió ese maleante reconducirse y no ir por el mal camino?Porque al final yo soy un maleante del amor (ríe). Al final siempre he sido una persona que, aunque he hecho mis cosillas, nunca he hecho daño a nadie, por eso la gente me quiere tanto y me llevo bien con todo el mundo. Es cierto que no he tenido una vida fácil, y he tenido que hacer cosas que no quería, pero lo importante es que hemos sabido reconducirlo y hemos dado buenos pasos. Y hoy en día estoy aquí contigo maravillosamente y presentando mi disco.

Precisamente, en el single, Patio de la cárcel, habla abiertamente de, por ejemplo, la prisión o la mala vida.Sí. Yo nunca he sido de los que se callan. Si de algo peco es de que me gusta ser real y decir las cosas como son. En un tono jocoso, pero, al final, de todo lo que hablo es una realidad. He querido hacer un disco conceptual, de todo lo que yo he vivido en mi barrio. Hay otros discos que se pueden hacer al amor, a la vida, pero este es sobre mí, Quejíos de un maleante, y es lo que yo canto dedicado a mi barrio, a mi gente y a cosas que nosotros hemos vivido. Es un pequeño pedazo de mí, como una biografía. Lo que te cuento es lo que hay, no estoy inventando ninguna película. Lo que ves es lo que hay.

Aun así, ¿se ha guardado muchas cosas que no se pueden contar?Las dejo para el siguiente disco (ríe). Si me da otros dos años por estar haciendo otro disco, las contaré.

En Junto a los míos canta al día que usted falte, que, obviamente, está muy lejos.¡No sé si está tan lejos! Yo siempre he pensado que iba a ser como Kurt Cobain o Amy Winehouse, que se murieron jovencitos. No sé por qué, pero siempre lo he pensado. Y por eso siempre he tenido prisa en dejar un buen legado, para que, si yo falto el día de mañana, a los míos, tanto a mis familiares como a mis amigos, no les falte nada. Mientras yo viva está claro que no van a pasar fatiga, pero cuando me muera quiero que tampoco la pasen. Quiero que, el día que yo falte, ellos sean felices.

En esa canción también hay un recado a los que dicen que su éxito ha sido solo suerte.Sí, porque la gente piensa que he sido número uno porque aquí en España no hay cantantes y yo soy el único. No. Aquí tenemos mucho talento y hay trescientos mil cantantes de puta madre. Si yo he quedado número uno algún año es porque me lo he currado y porque tengo mucho arte. A veces duele reconocer que el Omar este, que se ha liado con esta o ha hecho un reality, es supercool, y lo llevamos en el coche y nos la gozamos con él. Duele reconocerlo, y yo lo entiendo que duela, pero ya hay que ir normalizándolo.

Ahora que lo dice, ¿volvería a hacer un reality o a participar de según qué programas de televisión?Hombre, de repente ir a Supervivientes otra vez para quedarme delgado sí me gustaría (ríe). Ese sí me gusta, pero los demás realities no. A mí, de cotilleos, no…

Donde sí irá es a actuar a Qatar. ¿Qué opinión tiene de este tema y de que haya artistas que se han negado a hacerlo?Todo depende. Si vas porque te llama Qatar, y compartes sus pensamientos, estás muy jodido, porque allí las cosas están malamente. Pero si te llama tu selección para ir a apoyarla, porque te necesita y les hace ilusión de que vayas a cantar, y tú lo haces sin ninguna maldad, por ellos y porque te hace ilusión ver a tus jugadores favoritos jugando un Mundial, entonces sí (tienes que ir).



Omar Montes Cantante. 22 de junio de 1988 (34 años). Nacido en Carabanchel (Madrid), el artista se dio a conocer por aparecer en ‘realitys’ como ‘GH VIP’ y ‘Supervivientes’ y por ser pareja de Isa Pantoja, hija de Isabel Pantoja. Como cantante, cosecha un gran éxito con hits como ‘Alocao’, ‘Prendío’ o ‘Solo’. Protagonizó la docuserie sobre su vida ‘El Principito es Omar Montes’.

En No tengo cura cantan “esto es un Grammy”. ¿Tan alto apuntan?Eso lo canta Capullo de Jerez, que me dijo: ‘¿te puedes creer que le dan Grammy a todo el mundo, y a mí, con todo lo que yo he cantado y siendo el más maleante, que me iba con Camarón a todos los lados, no me han dado ninguno?’. Él está seguro de que es su oportunidad y de que, con este tema, nos lo ganamos cien por cien. Yo no he hecho la canción para ganar un Grammy, pero si a él le hace ilusión, pues iremos hasta allí a ganarlo. ¡Si no, pues lo robamos! (ríe).