“Siempre me detenía si una me decía ‘no'”

El juicio contra Benjamin Mendy, futbolista del Manchester City, ha continuado este martes después de que el lunes declarara por primera vez ante el jurado del Tribunal de la Corona de Chester, en Reino Unido. Se le acusa de siete cargos de violación, uno de intento de violación y uno de agresión sexual contra seis mujeres.

El jugador francés, de 28 años, niega todos los delitos que se le acusan, los cuales, acorde con Manchester EveningNews, habrían tenido lugar en su mansión de Cheshire entre octubre de 2018 y agosto de 2021. Además de Mendy, hay otra persona acusada, Louis Saha Matturie, de 41 años, que también niega seis cargos de violación y tres cargos de agresión sexual, acusaciones relacionadas con siete mujeres.

El lateral izquierdo del City declaraba este lunes en el juicio que para él era “honestamente, muy fácil” conocer mujeres con las que tener relaciones sexuales, pero que siempre se detenía si una le decía “no”, según ha informado The Guardian. Así, comentaba que había empezado a recibir la atención de las mujeres cuando tenía 18 años y jugaba en el Marsella.





No obstante, ha asegurado que al unirse al Manchester City en 2017 la atención se multiplicó por “10 veces más”: “Sé que no soy Brad Pitt, pero las mujeres se acercaban a mí, no por mi aspecto, sino por el fútbol”. En este sentido, cuando su abogada, Eleanor Laws KC, le preguntó si se daba cuenta del motivo, dijo: “Al principio, no, pero después, sí. Por el estatus”.

El futbolista también ha señalado que para él era “normal” tener relaciones sexuales con varias mujeres en una noche de fiesta, así como dormir con las mismas mujeres que sus amigos sin usar anticonceptivos. Al ser preguntado por su actitud al tener sexo con mujeres que no conocía, respondió: “En ese momento no pensaba, por ejemplo, en cómo se sentían o si podían estar molestas porque, para mí, si ellas querían tener sexo y yo quería, todo estaba bien y seguía con mi fiesta”.

Mendy ha reconocido, sin embargo, que su actitud hacia las mujeres era “irrespetuosa” y se siente arrepentido de todas las fiestas que organizaba en su mansión, en la que supuestamente encerraba a sus víctimas en habitaciones del pánico. Algunas de las presuntas víctimas afirman que les quitaba los teléfonos al llegar, lo que, según la acusación, les impidió pedir ayuda, según The Sun.

En su segundo día de juicio, el futbolista francés ha respondido a varias preguntas sobre las situaciones con las diferentes víctimas, explicando qué había ocurrido en cada una. Mendy ha sostenido que las relaciones con las mujeres habían sido “consentidas”, y que muchas estuvieron “coqueteando” previamente con él.

En ningún momento estuvo preocupada o quiso irse

Sobre una de las presuntas víctimas, el jugador ha relatado que le miró el teléfono en una de sus fiestas en octubre de 2020 y vio fotos de ella desnuda. “Yo estaba como ‘Wow ¿tienes más?'”, ha señalado, a lo que ella le habría contestado que sí, por lo que él le preguntó si podían subir a su dormitorio para que se las enseñara. “Ella estaba contenta con eso”, ha asegurado. La mujer afirma que Mendy la violó de forma vaginal, oral y anal, pero Mendy lo niega: “En ningún momento estuvo preocupada o quiso irse”.

El lateral izquierdo también ha negado haber intentado violar a una joven en su casa en 2018, afirmando que ella estaba “coqueteando y bromeando” con él y luego se negó a tener relaciones sexuales porque ya se había acostado con uno de sus amigos. Según él, la mujer se molestó cuando le dijo que ya le había preguntado a su amigo, y que este había aceptado que Mendy se acostara con ella.

“Me doy cuenta de que es irrespetuoso, pero le pregunté si estaba bien que intentara tener sexo con ella. Me dijo que sí. Así que subí las escaleras, el dormitorio estaba abierto. Fui al baño y la puerta estaba abierta y ella estaba en la ducha”, ha mantenido. “En ningún momento me dijo que me fuera o hizo un comentario como ‘¿Qué estás haciendo aquí?'”.





La mujer, por su parte, ha relatado a los miembros del jurado que se estaba duchando cuando Mendy entró sin ser invitado y le dijo “solo quiero verte”, antes de subirla a su regazo en la cama. En ese momento, ella habría intentado apartarse de él, pidiéndole repetidamente que se detuviera.

Por otra parte, ha manifestado estar “avergonzado” por realizar fiestas en su casa durante la cuarentena por la Covid-19, pero ha vuelto a negar haber violado a una mujer en una de ellas. “Conocía las normas”, ha asegurado, pero no pensaba en ellas en ese momento. “Fue un error haberlo hecho. Me arrepiento. Me siento muy avergonzado. No fue lo correcto”, ha agregado.

Benjamin Mendy ha estado en prisión preventiva desde agosto de 2021 hasta enero de este año. Según ha comentado, estar en prisión le ha hecho valorar muchas cosas. Así, ha afirmado que la cárcel le había cambiado como persona: “Estaba triste y disgustado por ir allí, pero al mismo tiempo aprendí muchas cosas sobre la vida y sobre mi forma de ser”.