“Siempre hay riesgo de brote”

La investigadora de la UOC recuerda también que el dengue “forma parte de las 20 enfermedades que la OMS considera ‘Enfermedades Tropicales Desatendidas o olvidadas’ . Se trata de enfermedades que afectan a mucha población pero sobre todo en países de renta media y baja. Hay poca inversión en el manejo de estas enfermedades y por tanto poca investigación para conseguir tratamientos o vacunas. En el caso del dengue no existe un tratamiento específico ni tampoco no existe vacuna”.

El riesgo de un brote de dengue en el Mediterráneo no es exclusivo de España. De hecho, según explica Carrion, “ Francia, Italia, Grecia, Croacia o Portuga l también han registrado ya casos autóctonos”. En la isla lusa de Madeira se registró un brote en 2012 que afectó a cerca de 2.000 personas . “Se trata de una isla, con un clima concreto y con una población de mosquitos diferente al continente”, puntualiza la profesora de la UOC. No obstante, la OMS ya ha avisado de que “el año 2016 se caracterizó por grandes brotes de dengue en todo el mundo”.

El dengue es un virus que no infecta directamente a las personas sino que se transmite a través de los mosquitos Aedes Aegypti y Aedes Albopictus. Se trata de una enfermedad vírica que generalmente desarrolla un cuadro clínico leve que se acompaña de fiebre, dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los globos oculares, dolores musculares y sarpullido. “Genera síntomas diversos dependiendo de las personas. En la mayoría de los casos se produce un dolor articular importante pero no grave. Sin embargo puede haber casos graves e incluso provocar algunas muertes pero esto suele pasar en las zonas endémicas, donde la población recibe picaduras de forma repetida y posiblemente diversas infecciones”, subraya Carrion.

You May Also Like