Este incluía novedades tendentes a proteger al usuario en Internet, como la exigencia a las empresas de informar sobre su política referida al tratamiento de datos o cookies. También estableció que las empresas tenían que requerir el consentimiento del usuario para cualquier servicio online . Por ello, no hay que fiarse de las web que no dejan meridianamente clara esta parcela.

Pero que no te confunda la afirmación del titular: “Siempre hay algo que ocultar” . No estamos insinuando que hayas hecho algo malo, nada más lejos de la realidad. Todos tenemos algo que ocultar porque existe una vida privada que sólo debe llegar hasta dónde nosotros permitamos que llegue. Cada paso que se da en Internet deja un rastro . Y eso conlleva un peligro.

