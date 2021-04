“Siempre ha sido único lo que siento aquí”

De sus éxitos aquí, Nadal recuerda su primer título, en 2010, en una final hercúlea contra Ivan Ljubicic . Él mismo recuerda que le costó muy caro. “Fue un partido inolvidable, muy emocionante, donde recuerdo que el publico estuvo increíble. El partido me costó unos cuantos meses de carrera deportiva. Me rompí el pie pero valió la pena . Valió la pena la emoción que viví, eso lo hizo imposible de olvidar”, rememora.

Aunque este no es su torneo predilecto ( Roland Garros ostenta ese honor) ni el que más veces ha ganado, para Nadal siempre es especial pisar la Caja Mágica , donde goza no sólo de cuatro títulos sino también de una relación muy especial con el público madrileño. Un público que, por motivos ya conocidos, no podrá animarle como en el pasado.

