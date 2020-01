Sídney da la bienvenida al 2020 envuelta en humo pero con fuegos artificiales

Quienes no querían fuegos artificiales pidieron que los 4.5 millones de dólares estadounidenses que costó el espectáculo se utilizaran para combatir los incendios, pero las autoridades alegaron que el acontecimiento reportaba a la ciudad unos 91 millones de dólares y que cancelar el evento no ayudaría a las ciudades afectadas por el fuego.

You May Also Like