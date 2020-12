Siboldi se aleja del Amrica y un ex tcnico de Barcelona sera la principal opcin

El Club Amrica sigue en bsqueda de un nuevo director tcnico, a pocos das del inicio de Guardianes 2021. Robert Siboldi fue vinculado por mltiples medios y periodistas como el entrenador que estaba ms cercano a ocupar el lugar del Piojo Herrera pero, al parecer, el ex Cruz Azul no termina de convencer a la dirigencia.

