“Si yo fuese con mi rally a Mónaco, ya te enterabas tú”

Los dos Carlos Sainz han sido los invitados deportivos en el último programa de El Hormiguero y lo han hecho, como viendo siendo habitual, por videollamada. Una de las duplas padre e hijo más exitosas en el deporte español han repasado cómo están viviendo estos días de confinamiento juntos.

Comenzaron hablando de cómo es la relación familiar después de que hayan vuelto a convivir tras el parón en la rutina de ambos, sobre todo de Carlos hijo, que constantemente viaja por todo el mundo de GP en GP. “Mi padre está encantado de que esté aquí. No para de preguntarme cosas de Fórmula 1, nunca hemos tenido tanto tiempo para hablar de estas cosas. Mi madre, relativamente contenta y mis hermanas hay días que contentas y otros me odian“, bromeó.

“¿Qué es esto de dar vueltas y vueltas a un circuito?”

Carlos padre también quiso dar su punto de vista mostrando que son una familia normal. “La convivencia en familia ha tenido momentos fantásticos y de tensión”, añadía.

Uno de los problemas de los Sainz es la hora de comer, y el piloto de rallies aprovechó para echárselo en cara a su hijo. “Es que yo entreno más que él, por eso llego tarde a las comidas”, vacilaba entre risas. “A comer, el es siempre puntual”, añadía.

El presentador también quiso indagar en los entrenamientos de uno y de otro y, una vez más, antes de que volviera a surgir el pique entre ambos. “Yo mantengo el entrenamiento y tengo que seguir al joven que no se crea que solo entrena él. Aunque he entrenado tanto que hasta me he lesionado“, admitía Carlos padre.

El piloto de Fórmula 1 explicó también que la importancia de la fuerza cervical de su deporte y reveló que pueden llegar a soportar hasta 6 Gs de fuerza, lo que equivaldría a uno 50 kilos de peso en su cuello.

Carlos padre aprovechó para volver a meter cizaña contra su hijo y la F1, en comparación a los rallies. “¿Qué es esto de dar vueltas y vueltas a un circuito?“, cuestionaba. “Nosotros no sabemos qué hay después de la duna, si un barranco o qué. A estos (los de la F1) les ponen espacio en las curvas por si se les va el coche”, dijo entre risas.

“Está mi madre viendo el programa… así que no, nunca nos cronometramos”

“Quiero verte a 300 kilómetros por hora en Mónaco“, contraatacaba su hijo, a lo que este volvía a responder. “Si fuese con mi rally a Mónaco ya te enterabas tú“.

Motos insistió también sobre el pique real de estos y sobre si habían competido con el rally que tienen los Sainz. “¿Os cronometráis?“, preguntó el presentador. La contestación del Sainz de la F1 dejó clara la respuesta: “está mi madre viendo el programa… así que no, nunca nos cronometramos“, admitió ante las risas en el plató.

Finalmente, Carlos hijo quiso recoger el guante del mensaje con el que Pablo Motos arrancó el programa. Unas palabras de apoyo a los más mayores en estos días más complicados para ellos por todas las consecuencias de la pandemia que el piloto alabó y suscribió, antes de mandarle un saludo a sus abuelos.