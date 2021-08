“Tienen que ocurrir las desgracias” para que las autoridades tomen cartas sobre el asunto. El problema de la basura en Panamá es una bomba de tiempo y si no fuera porque los medios de comunicación hacen las denuncias sobre el pésimo manejo que se tiene en el vertedero de Cerro Patacón, el Ministerio de Ambiente no se da por enterado.

Con relación a el problema del ambiente en Panamá, en realidad no se ve una postura firme y tampoco una visión clara con lo que ocurre en este tema. Me comentaba el dueño del transporte selectivo que al parecer maneja algo de información, que los bosques en Darién siguen talándose a pesar del grave problema que vive el mundo con el tema del calentamiento global y, sin embargo; el Ministerio del Ambiente solo se la pasa en “puro discurso y propaganda, pero nada de nada”.

Al cabo de un rato el taxista me dijo con un tono más áspero: “Mire si yo fuera Presidente botaría a todos los ingenieros que trabajan en las instituciones públicas y de salida también al Ministro del MOP” que de acuerdo a la percepción popular es pura figurita y no hace “nada” por ser “amiguito cercano de “Nito” Cortizo.

Hace poco, un taxista indignado me comentaba que no podía entender el hecho de que en la ciudad de Panamá existieran calles en mal estado desde hace décadas y todavía ningún gobierno podía darle una solución definitiva a este mal. Algunas son reparadas me decía “con saliva” para al cabo de pocos días volver a dañarse y peor.

