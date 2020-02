“Si vuestros hijos os hablan de su orientación sexual, escuchadles”

Es precisamente para los que no dejan que estos jóvenes puedan vivir en libertad a quienes manda un mensaje rotundo: “Si estás viendo este vídeo y crees que una relación de dos chicas o dos chicos no es normal, abre tu mente “.

“Odio sentir impotencia por cosas que me gustaría cambiar, pero no puedo”, llega a afirmar la vlogger de moda, que reconoce que, aún con todo, ella ha vivido en una burbuja mediática y que ciertamente ha tenido algunos privilegios. Eso sí, no ha evitado que haya sufrido homofobia.

No es la primera vez que la influencer habla abiertamente sobre la homofobia que ha vivido, pero en esta ocasión Aida Domènech ha querido ir un paso más allá y mostrar la sinrazón no solo de la homofobia, sino de la bifobia o la transfobia en un vídeo en su canal de Youtube.

Hay a quienes les caerá bien y hay a quienes no. Quienes son sus más fervientes seguidores y sus más fríos detractores. Pero cuando se habla de la lucha contra la intolerancia , ahí no hay gustos individuales: es un todos (as/es) contra una. De ahí la importancia del mensaje de Dulceida.

