El exdirigente da también “mucho” mérito de aquel éxito al predecesor del portugués, Roberto Mancini, mientras que, por el contrario, cree que eligió mal el relevo de ‘Mou’ en la figura de Rafa Benítez . “La verdad es que cometí un error. Benítez era muy bueno, pero no era la persona adecuada. Debería haber cogido a Leonardo de inmediato, no en Navidad”, sentencia.

