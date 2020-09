Si uno de los progenitores se niega a vacunar a su hija o hijo, ¿qué se debe hacer?

Respecto a los menores de edad, ¿qué sucede si uno de los progenitores no está de acuerdo con la vacunación? En primer lugar, “para poder determinar si hace falta el consentimiento de ambos cuando uno solo es el custodio, hay que entender si la vacuna está incluida dentro del calendario oficial o si es una vacuna no financiada “, indica la AEP.

¿Tienen los padres la potestad de decidir si vacunan o no a sus hijos? ¿Qué sucedería en caso de conflicto entre ambos? La vacunación en España es voluntaria al no contemplarse explícitamente la obligatoriedad en la normativa actual y, en principio, nadie puede ser obligado a vacunarse.

You May Also Like