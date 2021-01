“Si un marciano baja a la Tierra, diría rápido que el VAR es del Madrid”

Joan Laporta ha elegido un medio identificado con el madridismo para dar su última entrevista de campaña para volver al trono del FC Barcelona. El expresidente culé se ha expresado por el terno debate arbitral, y en su opinión tiene claro que el estamento de los colegiados beneficia al eterno rival.

“Si baja un marciano a la Tierra y ve el VAR, diria rápido que es del Madrid”, ha dicho claramente en ‘Marca’, preguntado directamente sobre ese presunto favortismo.

En este sentido, Laporta considera que es una cuestión política o de influencia perdida con Bartomeu. “(El Barcelona) ha perdido mucho peso específico en la Federación, Liga, UEFA, FIFA y en todos los organismos que rigen el fútbol. El Barça tiene que recuperar su credibilidad. Debe tener presencia para intervenir en la toma de decisiones que afecta al fútbol en general. En mi anterior etapa, por ejemplo, no me perdí una junta de la Federación”, recuerda.

No quiere “caer en la trampa de dar nombres” como han hecho otros precandidatos, pero sí asegura que tiene tres personas de su total confianza para la secretaría técnica. “No es que quiera huir: es que sube el precio del jugador y baja el del nuestro que juega en esa posición. Me están llamando todos los agentes. Los conozco a todos y quieren que vuelva a ser presidente, pero les digo que ahora no hablo de jugadores ni entrenadores”, promete.

Esta idea va en parte en consonancia con su intención de no cometer fallos del pasado. “De los errores aprendí y esa experiencia me ayudará a no repetirlos. No tengo la intención de mirar por el retrovisor, estoy muy concentrado en lo que hay que hacer a partir del día 24. Del pasado tengo muy buen recuerdo, salió muy bien. Disculpad que recuerde sólo lo bueno. De lo malo, aprender y corregirlo”, promete.