“Si tratas así a tus amigos, no sé como tratarás al resto”

Si hay un evento televisivo reciente muy seguido, con el permiso de la aparición en directo de Rocío Carrasco y del debate electoral para las elecciones de la Comunidad de Madrid, ese es la entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé.

En esta charla emitida en dos veces, el periodista habló con el artista de muchos aspectos de su vida profesional, personal y, sobre todo, durante la segunda entrega, conversó sobre su polémica postura negacionista de la Covid.

Sobre la primera parte, el artista se sintió muy agradecido con el rostro de La Sexta e incluso le mandó un audio diciéndole que había sido “entrañable, muy respetuosa y muy natural“, a lo que Évole le contestó con sinceridad: “No sé si con el segundo vas a salir tan contento”.

Y parece que así ha sido, pues Miguel Bosé ha criticado al periodista por la segunda entrega que se emitió el pasado domingo. “El me llamó por la admiración mutua que existe entre los dos. Yo accedí y dije que sí”, explicó el cantante en una entrevista con Carlos Fuentes para Teve Cat.

“Dije que sí pensando que el resultado de la entrevista iba a ser otro, iba a ser mejor, iba a ser más respetuoso. Porque él alardea mucho de que yo soy su amigo. Ya le dije, si tratas así a tus amigos, no sé como trataras al resto”, añadió.

Bosé aseguró que, al hablar de la “plandemia”, Jordi Évole “creó unas encerronas incómodas” que él tuvo que lidiar: “Creo que está bien que la gente con ese material que tiene opine y se dé cuenta. Sobre todo se dé cuenta no solo de mi postura, sino sobre todo lo que se deriva de esos momentos del miedo que los oficialistas nos tienen a nosotros los negacionistas”.

“Me esperaba de verdad que no hubiese tanta trampa. Además, luego no es solo lo que dices, sino lo que uno puede llegar a editar y cómo lo edita”, criticó. “Hubo dos o tres momentos que fueron feos, pero para él, para mí no. Él se delató como un tipo que tenía que defender una postura y a lo largo de la entrevista se ve que la fue perdiendo“.

El cantante también destacó que los argumentos que esgrimen los que creen en la Covid “no tienen fuerza” frente a los que cuentan y señalan “los riesgos que hay, los pros y los contras”. Por ello, él cree que en ese momento Jordi Évole “se sintió que había perdido terreno”.

“Yo creo que la manipulación, una vez más, de los medios es inmensa. Tienen mucho miedo al negacionismo o a esas cosas que ellos llaman conspiraciones”, concluyó.