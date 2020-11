Si tienes la piel sensible esta es la manera en la que debes cuidarla con estos sencillos trucos

Los síntomas que suele presentar una piel sensible son reaccionar de manera excesiva, se irrita, pica y enrojece con facilidad, y a menudo tiene sensación de tirantez. Esto ocurre cuando se expone a estímulos que no afectarían a otras pieles, como los cambios de temperatura, el frío, el calor, la contaminación, el sol, y a ciertos ingredientes cosméticos como el alcohol.

Aunque hay distintos grados de sensibilidad, es muy importante cuidarla correctamente para que nuestra piel no sufra ningún daño y preservemos su salud con productos específicos. Es muy común que muchas personas no sepan que tienen la piel sensible , sobre todo si está en un grado de sensibilidad bajo o incluso medio.

