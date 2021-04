“Si te llaman diciendo que te vamos a subir la cuota, CUELGA”

🚨 Si te llaman diciendo que te vamos a subir la cuota a 22€ de forma inmediata, CUELGA. Se hacen pasar por nuestros operadores y, si no estás de acuerdo, prometen meterte en ‘’un fichero’’ para que la OCU se encargue de que te llamen otras operadoras. ¡Es una estafa, no piques!

