Desde que comenzó su carrera artística, Billie Eilish se ha convertido en todo un icono para jóvenes y adolescentes que buscaban dejar de lado el físico y los estereotipos. Sus looks y su ropa holgada eran su manera de demostrar el mundo que nadie tiene derecho a juzgar a los demás por su físico. Por eso, la portada de la revista Vogue en la que ha posado ha impactado a todos.

Nunca habíamos visto a la cantante en una sesión de fotos en la que luce lencería con una estética pin-up. Lo importante, de nuevo, no está en la imagen, sino en cómo ha enfocado la artista su participación en esta sesión de fotos: “Si te apetece hacerlo, hazlo”.

“Esto va de lo que te hace sentir bien”, añadía la cantante en una fotografía que ha compartido a través de su perfil en las distintas redes sociales. “Puedo hacer lo que quiera. Se trata de lo que te hace sentir bien. Si quieres operarte, hazlo. Si quieres llevar un vestido que alguien piensa que te va grande, a la mierda, si sientes que te ves bien, te ves bien”, ha agregado la estadounidense.

Según ha explicado la revista Vogue: “La cantante ha colaborado activamente con la directora de estilismo Dena Giannini en la materialización de su propia fantasía de moda. El fotógrafo Craig McDean firma unas imágenes que muestran una versión de Billie Eilish que no habíamos visto hasta ahora. La cantante posa con guantes de látex de Atsuko Kudo, una falda de Gucci y varias piezas de lencería de Agent Provocateur”.

En la entrevista que acompaña a estas imágenes, la cantante habla del empoderamiento, del amor propio y de la excesiva sexualización a la que se enfrentan jóvenes como ella: “No me conviertas en un modelo a seguir porque yo te excite. Se trata de recuperar ese poder, mostrarlo y no aprovecharlo. Y yo ya no voy a permitir que me posean. Cuanto más se preocupa internet y el mundo por alguien que está haciendo algo a lo que no están acostumbrados, más lo colocan en un pedestal tan alto que es aún peor”.

Billie, consciente del revuelo que iban a causar las fotografías, ha dado la cara cuanto antes: “De repente eres una hipócrita si quieres enseñar tu cuerpo. Y eres fácil o eres una guarra y una puta. Si lo soy por hacerlo, entonces estoy orgullosa de serlo. Yo y todas las chicas somos putas. A la mierda, ¿sabes? Mostrar tu cuerpo y tu piel, o no hacerlo, no es irrespetuoso“.