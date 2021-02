Si su cónyuge huele mal, ¿qué puede significar?

Los investigadores estiman que aproximadamente cuatro de cada cinco pacientes con Covid-19 sufren una pérdida parcial o total del olfato, una condición conocida como anosmia. Muchos no tienen otros síntomas. Y no, no tiene nada que ver con una nariz congestionada, sino que se trata de los estragos que causa el coronavirus en nuestro sistema nervioso.

You May Also Like