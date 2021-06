“Si somos campeones, dará igual quién fue el Villa, Torres e Iniesta de esta selección”

“ Siempre he dicho que no hay que comparar porque esa selección es irrepetible. Para mí, la mejor selección del mundo en el momento en el que estaban todos . Nosotros intentamos hacer nuestro camino y al final, si somos campeones, dará igual quién fue el Villa, el Torres y el Iniesta de esta selección ”, declaró Gerard Moreno.

Gerard Moreno confía plenamente en las posibilidades de la selección española en la Eurocopa 2020 . El combinado nacional se enfrentará en la tarde de hoy a Croacia en el cruce de octavos de final y no quiere pesimismo a su alrededor, así como tampoco quiere comparaciones. Cuando en Radio Marca le hablan de Iniesta, Villa o Torres , el delantero tiene claro que no hay que buscar similitudes.

You May Also Like